Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Акрона»: Тедеев всегда нам говорит «Я вас люблю и уважаю!»

Защитник «Акрона»: Тедеев всегда нам говорит «Я вас люблю и уважаю!»
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Акрона» из Тольятти и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался об игре тольяттинской команды в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о тренере команды Зауре Тедееве.

— В первой части сезона «Акрон» много пропускал от лидеров. Почему так получалось?
— Как я уже говорил — в РПЛ сильные футболисты. И если ты ошибаешься, этого уже не прощают. Сразу наказывают. Мы порой допускали не лучшие моменты и пропускали. Старались исключать это, но это футбол.

— Работа с Зауром Тедеевым. Можешь сравнить его с Игнашевичем. Сергея ты называл молодым и прогрессивным, как тебе новый тренер?
— Считаю, что Заур Эдуардович отличный тренер, который делает акцент на отношения внутри коллектива. Он всегда нам говорит: «Я вас люблю и уважаю!». И делает так, чтобы внутри коллектива была хорошая и дружеская атмосфера. Команда старается отплатить за такое отношение. И считаю у нас получается, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После 22 сыгранных встреч «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с «Краснодаром».

Материалы по теме
Тренер «Акрона» Тедеев рассказал о нынешней мотивации Дзюбы

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android