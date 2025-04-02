Защитник «Акрона»: Тедеев всегда нам говорит «Я вас люблю и уважаю!»

Левый защитник «Акрона» из Тольятти и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался об игре тольяттинской команды в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о тренере команды Зауре Тедееве.

— В первой части сезона «Акрон» много пропускал от лидеров. Почему так получалось?

— Как я уже говорил — в РПЛ сильные футболисты. И если ты ошибаешься, этого уже не прощают. Сразу наказывают. Мы порой допускали не лучшие моменты и пропускали. Старались исключать это, но это футбол.

— Работа с Зауром Тедеевым. Можешь сравнить его с Игнашевичем. Сергея ты называл молодым и прогрессивным, как тебе новый тренер?

— Считаю, что Заур Эдуардович отличный тренер, который делает акцент на отношения внутри коллектива. Он всегда нам говорит: «Я вас люблю и уважаю!». И делает так, чтобы внутри коллектива была хорошая и дружеская атмосфера. Команда старается отплатить за такое отношение. И считаю у нас получается, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После 22 сыгранных встреч «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с «Краснодаром».

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