Защитник «Акрона» рассказал, почему решился приехать в Россию из Боливии

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес объяснил, почему принял решение перейти из «Боливара» в калининградскую «Балтику» в 2023 году.

– 2023 год. Ты футболист самого популярного и статусного клуба Боливии. Тебе 23 года, ты на хорошем счету. Но вдруг тебе приходит предложение из России. Почему ты его принял?

– Это был для меня новый вызов. Мы часто слышим фразу, что футболист находится в зоне комфорта. И, кажется, в тот момент я в неё попал. Да, я находился в лучшем клубе своей страны, мы постоянно боролись за титулы. Но, кажется, там я отдал клубу почти всё, что мог. Хотелось что-то поменять в карьере. Мне поступило предложение из России. И я его принял.

– То есть там ты достиг пика?

– Не могу так сказать. Просто хотелось перемен. Знал, что чемпионат России сильный, что здесь я могу развиваться ещё быстрее, – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».

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