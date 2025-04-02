Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, как часто реализует свои моменты Манфред Угальде

Стало известно, как часто реализует свои моменты Манфред Угальде
Комментарии

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде входит в топ-11 игроков европейских лиг, которые лучше всего реализуют моменты у ворот соперника. Реализация голевых моментов Угальде составляет 44% — столько же у вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android