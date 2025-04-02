Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Балтики» Фернандес: мы заслуживали остаться в РПЛ

Экс-игрок «Балтики» Фернандес: мы заслуживали остаться в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии


Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес, ранее выступавший за «Балтику», считает, что калининградцы заслуживали сохранить прописку в РПЛ по итогам прошлого сезона.

– Первый год в России ты провёл в Калининграде. Какие у тебя остались воспоминания о городе и клубе?
– Это был потрясающий период. Не ожидал, что город окажется настолько красивым. Отношение от людей было очень теплым. Первое впечатление осталось позитивным, так что дальше уже было легче.

– «Балтика» вылетела из РПЛ. Хотя нравилась многим стилистикой игры. Чего не хватило для сохранения прописки?
– Мы потеряли много очков в первой половине сезона. После зимней паузы обновился состав, мы стали сильнее. Если бы удалось избежать неудач в первой части, то уверен, мы остались бы в элите. Мы заслуживали остаться в РПЛ. Наша команда была достойна этого, – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Акрона» Фернандес: тренер сборной Боливии попросил у меня футболку Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android