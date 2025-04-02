Экс-игрок «Балтики» Фернандес: мы заслуживали остаться в РПЛ



Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес, ранее выступавший за «Балтику», считает, что калининградцы заслуживали сохранить прописку в РПЛ по итогам прошлого сезона.

– Первый год в России ты провёл в Калининграде. Какие у тебя остались воспоминания о городе и клубе?

– Это был потрясающий период. Не ожидал, что город окажется настолько красивым. Отношение от людей было очень теплым. Первое впечатление осталось позитивным, так что дальше уже было легче.

– «Балтика» вылетела из РПЛ. Хотя нравилась многим стилистикой игры. Чего не хватило для сохранения прописки?

– Мы потеряли много очков в первой половине сезона. После зимней паузы обновился состав, мы стали сильнее. Если бы удалось избежать неудач в первой части, то уверен, мы остались бы в элите. Мы заслуживали остаться в РПЛ. Наша команда была достойна этого, – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.