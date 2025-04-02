Эндрик отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

Нападающий «Реала» Эндрик отреагировал на слухи о возможном уходе из мадридского клуба. Ранее СМИ связывали 18-летнего бразильца с несколькими европейскими клубами, но до официальных предложений не дошло.

«Мне нравится быть игроком «Реала»! Мне нравится быть здесь, я люблю этот клуб. Я здесь, чтобы учиться, развиваться, делать все возможное для «Реала», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. До этого 18-летний нападающий выступал в составе «Палмейраса». Всего в нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами.