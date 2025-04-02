Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эндрик отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

Эндрик отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»
Комментарии

Нападающий «Реала» Эндрик отреагировал на слухи о возможном уходе из мадридского клуба. Ранее СМИ связывали 18-летнего бразильца с несколькими европейскими клубами, но до официальных предложений не дошло.

«Мне нравится быть игроком «Реала»! Мне нравится быть здесь, я люблю этот клуб. Я здесь, чтобы учиться, развиваться, делать все возможное для «Реала», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. До этого 18-летний нападающий выступал в составе «Палмейраса». Всего в нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами.

Материалы по теме
«Реал» пошутил лучше всех на 1 апреля. Пропустил на 90+3-й минуте и еле спасся на 115-й
«Реал» пошутил лучше всех на 1 апреля. Пропустил на 90+3-й минуте и еле спасся на 115-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android