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Романцев: не вижу, в чём «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак»

Романцев: не вижу, в чём «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак»
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Легендарный бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил расстановку сил в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Специалист признался, что не видит, в чём «Зенит» и «Краснодар» превосходят красно-белых.

«Прямо скажу: потеря двух важнейших очков — досадная осечка. Но вовсе не повод опускать руки. Уступить в бою не значит проиграть сражение. Объективно не вижу, в чём «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак». Да, у команды Семака больший чемпионский опыт. А клуб Галицкого растёт и мужает. Это мощные, достойные противники. Но матчи с ними показали: у «Спартака» есть резервы, за счёт которых он способен побеждать главных конкурентов. Видно, что с приходом Станковича команда вновь крепнет характером, благодаря чему учится вытаскивать игры в сложнейших ситуациях. И это может стать её решающим козырем в борьбе за чемпионство. Но в ней непозволительно сорить очками во встречах с командами, которые у тебя за спиной», — приводит слова Олега Романцева «Спорт-экспресс».

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