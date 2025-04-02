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Защитник «Акрона» Фернандес сравнил цены в магазинах в России и в Боливии

Защитник «Акрона» Фернандес сравнил цены в магазинах в России и в Боливии
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес сравнил цены у себя на родине и в России.

— Цены в России и в Боливии сильно отличаются?
— Всё зависит от места. Везде есть более дорогие и дешёвые рестораны. Если мы говорим о супермаркетах, то ощущение, что в России подешевле. Не сказать, что я много всего покупаю, но такое впечатление сложилась, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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Напомним, сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».

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