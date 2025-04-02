Ткаченко — о Соболеве в «Зените»: я ошибся, клуб — в первую очередь

Известный российский агент Герман Ткаченко высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Вы называли трансфер Соболева пауэрбанк-сделкой для «Зенита».

— Имел в виду, что это обнулит энергетику «Спартака», а получилось наоборот. Здесь я ошибся.

— И «Зенит».

— «Зенит» — в первую очередь. Но вдруг Соболев проведёт финиш сезона так же, как товарищеский матч с БАТЭ.

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Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно перед сезоном-2024/2025. За восемь туров до конца Российской Премьер-Лиги у нападающего нет результативных действий в чемпионате. Всего Соболев в сезоне-2024/2025 принял участие в 16 встречах РПЛ. Два гола и результативная передача были оформлены Соболевым в шести матчах Кубка России. Также форвард забивал в товарищеских встречах.