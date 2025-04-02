Радимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче с «Ахматом»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов объяснил причину неудачи московского «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра проходила в Грозном и завершилась со счётом 0:0. Эксперт считает, что красно-белые потеряли важные три очка из-за проблем с игровой схемой.

«Спартак» запутался в этой другой схеме, она какая-то гибридная была, два нападающих друг другу мешали. И вы абсолютно правы, «Спартак» стал заложником. Поскольку многие не знали, что делать. Перемещения были какие-то несуразные, несвоевременные. Да, «Спартак» создавал какие-то моменты, но не выглядел такой целостной командой, как, допустим, в матче с «Зенитом», и даже с «Рубином» не выглядел так, он выглядел лучше. Но с «Рубином» и с «Ахматом» взяли только одно очко. На «Зенит» собрались, куча эмоций, победа, но за любую победу дают три очка. И, мне кажется, вот эти эксперименты совершенно несвоевременны были для Станковича в этом матче. Потому что потеря двух очков может аукнуться на финише», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».