Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче с «Ахматом»

Радимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов объяснил причину неудачи московского «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра проходила в Грозном и завершилась со счётом 0:0. Эксперт считает, что красно-белые потеряли важные три очка из-за проблем с игровой схемой.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Спартак» запутался в этой другой схеме, она какая-то гибридная была, два нападающих друг другу мешали. И вы абсолютно правы, «Спартак» стал заложником. Поскольку многие не знали, что делать. Перемещения были какие-то несуразные, несвоевременные. Да, «Спартак» создавал какие-то моменты, но не выглядел такой целостной командой, как, допустим, в матче с «Зенитом», и даже с «Рубином» не выглядел так, он выглядел лучше. Но с «Рубином» и с «Ахматом» взяли только одно очко. На «Зенит» собрались, куча эмоций, победа, но за любую победу дают три очка. И, мне кажется, вот эти эксперименты совершенно несвоевременны были для Станковича в этом матче. Потому что потеря двух очков может аукнуться на финише», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Романцев: не вижу, в чём «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android