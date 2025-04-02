«Изначально думал, что он серьёзный». Боливийский защитник «Акрона» — о Дзюбе

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о своём одноклубнике — Артёме Дзюбе.

— Что думаешь о нём как о человеке? Вы ведь пришли почти одновременно.

— Как только я пришёл в команду и познакомился с ним, он произвёл на меня очень сильное впечатление. Ведь Артём сразу старается найти с каждым общий язык — будь ты футболистом или кем-то из персонала. Дзюба поддерживает хорошую атмосферу в коллективе, его влияние положительное. Он пытается объединять нас и создавать атмосферу. Изначально я думал, что он очень серьёзный. Но теперь понимаю: он весёлый и открытый парень. И это здорово, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».