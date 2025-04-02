«Милан» — «Интер»: во сколько начнётся матч Кубка Италии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 апреля, состоится матч полуфинала Куба Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан Сиро» (Милан). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Сержиу Консейсау набрала 47 очков за 31 матч. «Интер» заработал 67 очков после 31 игр и располагается на первой строчке.

Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Он же является самым титулованным клубом в истории турнира.