Роберто Фернандес назвал поражение от «Зенита» самым обидным в российской карьере
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес, ранее выступавший за «Балтику», поделился воспоминаниями о поражении от «Зенита» (1:2) в Суперфинале Кубка России.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40' 1:1 Нино – 81' 1:2 Алип – 90+5'
— Зато вы сыграли в Суперфинале Кубка России. Поражение там от «Зенита» — главная боль в твоей российской карьере?
— Да. Титул за пределами страны значил бы для меня очень многое. Хотя и второе место тоже неплохо. Но с «Зенитом» было тяжело, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».
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