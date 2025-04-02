Роберто Фернандес назвал поражение от «Зенита» самым обидным в российской карьере

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес, ранее выступавший за «Балтику», поделился воспоминаниями о поражении от «Зенита» (1:2) в Суперфинале Кубка России.

— Зато вы сыграли в Суперфинале Кубка России. Поражение там от «Зенита» — главная боль в твоей российской карьере?

— Да. Титул за пределами страны значил бы для меня очень многое. Хотя и второе место тоже неплохо. Но с «Зенитом» было тяжело, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».