Роберто Фернандес: я хотел бы подписать контракт с «Акроном», но есть много факторов

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о своей игре за российский клуб на правах аренды. Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».

— Это снова аренда. Тебя как футболиста это не напрягает, что ты не понимаешь своего будущего?

— Понимаю, что это необычно. Я уже во второй раз подряд ухожу в аренду, а не полноценным трансфером. Но так решили клубы. И теперь всё зависит от меня. Если я буду хорошо играть, «Акрон» может захотеть выкупить мой контракт. Или появится какой-то другой клуб. Так или иначе, надеюсь, произойдёт то, что устроит всех.

— Ты хотел бы подписать полноценный контракт с «Акроном»?

— Да, конечно. Но эта ситуация не оказывает на меня давления. Я уже привык к России и чувствую себя комфортно. Однако не нужно забывать, что далеко не всё зависит от меня. Есть много факторов, которые влияют на ситуацию: позиция в переговорах «Боливара», «Акрона». Также надо учитывать мнение моей семьи, ведь сын уже подрастает. Придётся взвесить все факторы перед итоговым решением.

— Но ты уже обсуждал с руководством «Акрона» своё будущее?

— Пока нет. Но я и не переживаю. Впереди достаточно времени, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.