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Герман Ткаченко назвал реальную стоимость хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

Герман Ткаченко назвал реальную стоимость хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна
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Известный российский агент Герман Ткаченко рассказал, за какую сумму «Краснодар» готов отпустить полузащитника Эдуарда Сперцяна.

— Про вариант с «Лансом» говорил сам Сперцян.
— Да не было варианта. Невозможное предложение в принципе, его не надо было делать. Люди, сделавшие его, не думали над этим и на самом деле не хотели, чтобы переход случился. € 4 млн — ужасные, несправедливые деньги.

— Реальные — это 10?
— Ну, 15. Решать «Краснодару», так или иначе, — приводит слова Ткаченко Sport24.

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В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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