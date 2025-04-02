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Колыванов: Шалимов найдёт слова для «Факела». Не получится — он не первый и не последний

Колыванов: Шалимов найдёт слова для «Факела». Не получится — он не первый и не последний
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Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости что Игорь Шалимов может возглавить воронежский «Факел». Накануне пост главного тренера воронежцев покинул Дмитрий Пятибратов.

«В непростую ситуацию заходит Воронеж. Шалимов — опытный тренер, он не раз это доказывал. Но задачу остаться с «Факелом» в РПЛ будет сложно выполнить. Пока есть шансы, нужно бороться. Игорь Михайлович — один из тех, кто может взбодрить и внести новшества. Но времени мало, и ждать чего-то сложно. Нужно пожелать успехов.

Не имеет значения, как долго Шалимов не тренировал. Он человек футбольный, и позитивные моменты у «Факела» будут. Для команды он слова найдёт, тактический рисунок внесёт. Прийти и придумать что-то в такой ситуации сложно, но Шалимов был в футбольной жизни, знает команды РПЛ, изучал. Если не получится, не он первый и не он последний», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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