Защитник «Акрона» Фернандес рассказал, кого в клубе постоянно подкалывает Артём Дзюба

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал, кого в клубе постоянно подкалывает 36-летний нападающий Артём Дзюба.



— Самый запоминающийся случай с Артёмом Дзюбой?

— Чего-то одного не выделить. Он иногда выбирает себе жертву и постоянно шутит. Часто достаётся нашему массажисту Игорю — постоянно его подкалывает. Замечает любую деталь и сразу начинается над этим смеяться. Постоянный поток шуток, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».