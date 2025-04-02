Юрий Сёмин: у «Факела» полностью запущенная ситуация, Шалимову будет сложно сделать чудеса

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин полагает, что «Факел» не останется в РПЛ по итогам этого сезона. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Игорь Шалимов.

«У «Факела» полностью запущенная ситуация с бесконечной сменой тренеров. Сделать чудеса будет очень сложно. Но раз Шалимов пошёл, значит, он видит какие-то варианты. Единственный положительный момент для «Факела» на сегодняшний день в том, что болельщики не бросают команду, а поддерживают её. Они ходят на стадион в большом количестве — это дополнительный фактор, который может сыграть определённую роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 22 матча.