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Юрий Сёмин: возможное возвращение в еврокубки — громадный стимул для российских клубов

Юрий Сёмин: возможное возвращение в еврокубки — громадный стимул для российских клубов
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на разговоры, что Россию могут вернуть в международные футбольные турниры уже со следующего сезона. Опытный специалист считает, что эта информация — огромный стимул для команд Российской Премьер-Лиги.

«Возможное возвращение в еврокубки — громадный стимул для российских клубов. Так было всегда и будет в дальнейшем. Это подчёркивает важность занятого места, как и сам факт международных матчей. Поэтому возможное возвращение российских клубов играет большую роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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