Олег Романцев обозначил лучшего форварда России

Известный отечественный тренер Олег Романцев высказался о недавнем вызове нападающего «Акрона» Артёма Дюбы в сборную России. Он заявил, что считает 36-летнего Дзюбу лучшим форвардом страны здесь и сейчас.

«Карпин говорил, что ставка — на молодёжь. Но существуют ведь исключения из правил. Чем Валерий Георгиевич и воспользовался, исходя из того, что в сборной должны играть лучшие! А то, что сейчас на своей позиции Дзюба сильнейший [в стране], сомнений не вызывает. Это и стало главным в принятии решения, на которое тренер всегда имеет право», — приводит слова Олега Романцева интернет-портал «Спорт-экспресс».