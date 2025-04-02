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Олег Романцев обозначил лучшего форварда России

Олег Романцев обозначил лучшего форварда России
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Известный отечественный тренер Олег Романцев высказался о недавнем вызове нападающего «Акрона» Артёма Дюбы в сборную России. Он заявил, что считает 36-летнего Дзюбу лучшим форвардом страны здесь и сейчас.

«Карпин говорил, что ставка — на молодёжь. Но существуют ведь исключения из правил. Чем Валерий Георгиевич и воспользовался, исходя из того, что в сборной должны играть лучшие! А то, что сейчас на своей позиции Дзюба сильнейший [в стране], сомнений не вызывает. Это и стало главным в принятии решения, на которое тренер всегда имеет право», — приводит слова Олега Романцева интернет-портал «Спорт-экспресс».

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