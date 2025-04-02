Стало известно, что сказал Анчелотти в суде по делу об уклонении от налогов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил с речью в суде — итальянец проходит обвиняемым в деле по уклонению от налогов в Испании. Специалист сообщил, что «Реал» предложил ему получать часть зарплаты в виде выплат за его имиджевые права.

«Я думал только о том, что получу 6 млн «чистыми» в течение трёх лет. Я никогда не подозревал, что что-то не так, и никогда не получал никаких сообщений о том, что прокуратура ведёт в отношении меня расследование.

Когда «Реал» Мадрид предложил мне это [передачу имиджевых прав], я связался со своим английским консультантом и больше не вдавался в подробности, потому что мне всё казалось правильным. Я не думал, что это может быть мошенничеством», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.