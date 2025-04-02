Чанов: Пьянич пришёл не готовым к РПЛ, но теперь приносит очки ЦСКА — ещё год он поможет

Российский тренер Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о том, что хавбек ЦСКА Миралем Пьянич продлит контракт с армейским клубом.

«В моём понимании, Пьянич пришёл в ЦСКА не готовым к РПЛ. Но прошло время, после сборов он отдаёт голевые передачи, приносит очки. От него и ждут помощи в таких ситуациях, как стандартные положения, перевод мяча с фланга на фланг. Ещё год в ЦСКА он точно будет помогать, но хотелось бы и больше. Мы видим, как он умеет играть в футбол. Мастерство в передачах было, есть и, думаю, останется», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.