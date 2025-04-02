Роберто Фернандес — об уходе из «Балтики»: честно сказал, что не хочу играть в Первой лиге

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес признался, почему покинул «Балтику» после прошлого сезона.

— После сезона в «Балтике» ты вернулся в Боливию: выступал за сборную, потом снова «Боливар». Почему «Балтика» не стала выкупать твой трансфер?

— Ещё перед финалом Кубка мы поговорили с руководством. Обсуждали возможность того, чтобы я остался в команде. Но я честно сказал, что не хочу играть в Первой лиге. Для меня это совсем непонятный турнир. Мне хотелось остаться в РПЛ, но с «Балтикой» это сделать не получилось.

После у меня были предложения из Польши и Болгарии. Но я уже привык к России. И ждал, что появится вариант здесь.

— А потом появился «Акрон»?

— Да, и я особо не сомневался. Знал, насколько в России сильная лига. «Акрон» вышел на меня и сразу убедил перейти к ним. Отношение руководства было очень внимательным, так что отказаться было тяжело, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.