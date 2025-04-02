Глушаков: всё идёт к возвращению в еврокубки через год, но точно знают только наверху

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков отреагировал на разговоры о скором возвращении российских клубов на международную арену.

— Возможное возвращение еврокубков уже в следующем году — большая мотивация в чемпионской гонке РПЛ?

— Давайте сначала всё устаканится. Спортсмены в любом случае хотят играть и добиваться результата. Если даже без еврокубков — есть чемпионство. Человек становится чемпионом России! Чем выше будут цели, тем лучше.

Думаю, примерно через год еврокубки вернутся. Всё к этому идёт, но точно знают только наверху, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.