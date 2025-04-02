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Габулов: еврокубки всегда были большим стимулом для российских клубов, а сейчас — особенно

Габулов: еврокубки всегда были большим стимулом для российских клубов, а сейчас — особенно
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Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на слухи о возможном скором возвращении российских клубов в еврокубки.

«Еврокубки всегда были большим стимулом для российских клубов, а сейчас — особенно. Это, безусловно, придаёт мотивации. Сложно без конкретных фактов однозначно сказать, когда Россия вернётся в еврокубки. На сегодняшний день всё так неоднозначно и неопределённо касательно спорта и всей политической ситуации в мире. Когда будут конкретные факты, тогда можно будет с уверенностью говорить какие-то вещи. Но хотелось бы, чтобы это произошло», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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