Габулов: еврокубки всегда были большим стимулом для российских клубов, а сейчас — особенно

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на слухи о возможном скором возвращении российских клубов в еврокубки.

«Еврокубки всегда были большим стимулом для российских клубов, а сейчас — особенно. Это, безусловно, придаёт мотивации. Сложно без конкретных фактов однозначно сказать, когда Россия вернётся в еврокубки. На сегодняшний день всё так неоднозначно и неопределённо касательно спорта и всей политической ситуации в мире. Когда будут конкретные факты, тогда можно будет с уверенностью говорить какие-то вещи. Но хотелось бы, чтобы это произошло», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.