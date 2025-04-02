Чанов: нет сомнений, что российский футбол вернётся в Европу — возможно, в 2026 году

Российский тренер Вячеслав Чанов отреагировал на новости о возможном возвращении России на международную арену.

«Я надеюсь, что в следующем сезоне Россия вернётся на международную арену. Не может быть такого, чтобы мы всё время находились на окраине, искали варианты в Азии или что-то ещё. У меня нет сомнений, что вернёмся. Может быть, случится это в 2026 году. Там чемпионат мира и Олимпийские игры, эта волна должна и российский футбол вернуть на те места, где мы были.

Чтобы понять нынешнюю разницу в уровне российских и европейских команд, нужно будет там поиграть. Вполне возможно, что будут разочарования или наоборот», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.