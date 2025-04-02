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Игрок «Акрона»: близкие в Боливии были удивлены, спрашивали: «Куда ты вообще едешь?»

Игрок «Акрона»: близкие в Боливии были удивлены, спрашивали: «Куда ты вообще едешь?»
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал о своём переезде в Россию.

— Друзья или семья не крутили у виска, когда узнали от тебя о России? Не говорили — что ты вообще делаешь?
— Вначале, конечно, близкие были удивлены. Спрашивали: «Куда ты вообще едешь?» Понятно, что когда они вбивали что-то в гугле, то первые новости — о политике. Но мне удалось убедить их, что всё в порядке. Сейчас, когда езжу в сборную, партнёры постоянно спрашивают, как там в России. Отвечаю, что просто топ. И убеждаю — написанное в интернете совсем далеко от реальности. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения футбола.

— Партнёры по сборной не просят посоветовать их кандидатуры в российские клубы?
— Здесь же не зависит от меня. Но будь моя воля, я порекомендовал бы большое количество боливийских футболистов клубам РПЛ. Они смогли бы здесь развиваться и добавить уровня чемпионату, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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