Игрок «Акрона»: близкие в Боливии были удивлены, спрашивали: «Куда ты вообще едешь?»

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал о своём переезде в Россию.

— Друзья или семья не крутили у виска, когда узнали от тебя о России? Не говорили — что ты вообще делаешь?

— Вначале, конечно, близкие были удивлены. Спрашивали: «Куда ты вообще едешь?» Понятно, что когда они вбивали что-то в гугле, то первые новости — о политике. Но мне удалось убедить их, что всё в порядке. Сейчас, когда езжу в сборную, партнёры постоянно спрашивают, как там в России. Отвечаю, что просто топ. И убеждаю — написанное в интернете совсем далеко от реальности. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения футбола.

— Партнёры по сборной не просят посоветовать их кандидатуры в российские клубы?

— Здесь же не зависит от меня. Но будь моя воля, я порекомендовал бы большое количество боливийских футболистов клубам РПЛ. Они смогли бы здесь развиваться и добавить уровня чемпионату, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.