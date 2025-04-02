Агент Батракова рассказал о ходе переговоров по новому контракту игрока с «Локомотивом»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о переговорах по новому контракту футболиста с клубом.

«Пока не могу порадовать свежей информацией о новом контракте Батракова с «Локомотивом». На ближайшее время запланирована встреча. Всё идёт в рабочем режиме, но заявления делать рано. Идёт процесс и абсолютно нормальный диалог — проблем и недопониманий никаких нет», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 20 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил семь голевых передач.