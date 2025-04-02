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«Факел» объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера

Российский специалист Игорь Шалимов стал главным тренером воронежского «Факела». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Игорь Михайлович заключил соглашение с нашим футбольным клубом и займёт должность главного тренера. 56-летний наставник ранее возглавлял такие команды, как «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».

В качестве игрока Игорь Шалимов становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака», выигрывал первенство Европы в составе национальной молодёжки, признавался лучшим легионером чемпионата Италии как игрок команды «Фоджа» и впоследствии в «Интере» завоёвывал серебряные медали Серии А, выигрывал Кубок УЕФА.

Игорь Михайлович, добро пожаловать в «Факел»!» — написано в сообщении.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.