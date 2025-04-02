Игрок «Акрона» Фернандес — о тратах: если нахожусь один — могу жить с йогуртом и сырниками

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о своих тратах на жизнь.

— В России модно спрашивать, сколько тебе нужно денег на месяц жизни в Тольятти. Расскажешь?

— Всё зависит от того, с кем я нахожусь. Если рядом семья, то трачу больше — рестораны, развлечения для ребёнка. Если я нахожусь один, то могу жить с йогуртом и сырниками. Этого достаточно, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».