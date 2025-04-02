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Экс-тренер «Факела» Пятибратов оценил назначение в клуб Игоря Шалимова

Экс-тренер «Факела» Пятибратов оценил назначение в клуб Игоря Шалимова
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрия Пятибратов отреагировал на назначение в клуб российского специалиста Игоря Шалимова.

«Очень хочется ждать позитива. Я и уходил из «Факела», чтобы ситуация изменилась. Шалимов — хороший специалист. Когда Игорь Михайлович работал на ТВ, он один из немногих давал объективную оценку — не занимался критиканством и популизмом, а действительно анализировал игру «Факела». Выделял положительные и отрицательные моменты.

Человек знает свой предмет и разбирается в этом. Надеюсь, что сейчас Шалимов даст «Факелу» то, что выведет команду на другой уровень. Всё обязательно будет хорошо!» — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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