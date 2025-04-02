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Гришин: еврокубки — это хорошо, но возвращение туда российских клубов не произойдёт быстро

Гришин: еврокубки — это хорошо, но возвращение туда российских клубов не произойдёт быстро
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на разговоры о возможном возвращении России в международные футбольные турниры.

«Еврокубки — это хорошо. Но я думаю, что быстро это не произойдёт. Это политика, и положительного ждать не приходится. Но это Лига чемпионов, и борьба за лидирующие места, когда возвращение станет близко, будет серьёзной. Это большие деньги, десятки миллионов евро клубы получают только за сам выход в ЛЧ. Если пустят российские клубы, для каждого это будет большое подспорье.

На уровень РПЛ относительно европейских команд надо смотреть уже тогда, когда мы будем там участвовать. Интересно на это посмотреть. Но очевидно, что во времена Халка, Данни, Вагнера, Думбия уровень был совсем другой», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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