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Дмитрий Пятибратов ответил, общался ли с Шалимовым перед назначением в «Факел»

Дмитрий Пятибратов ответил, общался ли с Шалимовым перед назначением в «Факел»
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, что не общался с российским специалистом Игорем Шалимовым перед назначением в клуб. Сегодня, 2 апреля, «Факел» объявил, что Шалимов стал главным тренером клуба.

«Мы с Игорем Михайловичем лично не знакомы и не общались перед его назначением в «Факел». Но если вдруг кому-то понадобится моя помощь, я всегда открыт для дискуссии», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.

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