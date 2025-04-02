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Таранов: продление контракта с Пьяничем — вклад в работу, которая ведётся в ЦСКА

Таранов: продление контракта с Пьяничем — вклад в работу, которая ведётся в ЦСКА
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о возможном продлении контракта полузащитника Миралема Пьянича с ЦСКА.

«У Пьянича колоссальный опыт, которым он делится с молодым поколением. Если учесть, что он перешёл в ЦСКА на правах свободного агента, для армейцев это хорошее приобретение. А продление контракта — хороший вклад в ту работу, которая ведётся сейчас в ЦСКА. Миралем после зимней паузы играет лучше, чем до, и это очевидно. Ему нужно было время на адаптацию. Если Пьянич продолжит работать с таким же настроем, то ещё не раз сможет проявить свои лучшие качества», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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