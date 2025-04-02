«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал волевую победу в игре с «Юньнанью»

Завершился матч 4-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Юньнань Юйкунь». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал волевую победу со счётом 3:1.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Е Чугуй. На 63-й минуте защитник «Юньнань Юйкунь» Нене отправил мяч в свои ворота. В дальнейшем нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро оформил дубль, отличившись на 85-й и 90+1-й минутах.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого набрала 10 очков за четыре матча. «Юньнань Юйкунь» (4) находится на 11-й строчке.