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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал волевую победу в игре с «Юньнанью»

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал волевую победу в игре с «Юньнанью»
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Завершился матч 4-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Юньнань Юйкунь». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал волевую победу со счётом 3:1.

Китай — Суперлига . 4-й тур
02 апреля 2025, среда. 13:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 1
Юньнань Юйкунь
0:1 Чугуй – 23'     1:1 Нене – 63'     2:1 Минейро – 85'     3:1 Минейро – 90+1'    
Удаления: нет / Тэн – 79'

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Е Чугуй. На 63-й минуте защитник «Юньнань Юйкунь» Нене отправил мяч в свои ворота. В дальнейшем нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро оформил дубль, отличившись на 85-й и 90+1-й минутах.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого набрала 10 очков за четыре матча. «Юньнань Юйкунь» (4) находится на 11-й строчке.

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