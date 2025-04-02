Агент Кузьмичёв: рано исключать «Спартак» из чемпионской гонки РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о чемпионских амбициях «Спартака». Он считает, что красно-белые пока не выпали из гонки за трофей.

«Я бы не исключал «Спартак» из чемпионской гонки, хотя потеря очков в игре с «Ахматом» усложнила задачу. Игр остаётся меньше, и нельзя отпускать конкурентов вперёд. Но «Спартак» претендует на первое место и своей игрой будет доказывать это. Списывать их пока рано», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 44 очка за 22 матча. У лидера чемпионата — «Краснодара» — 49 очков за аналогичное количество матчей. На второй строчке в турнирной таблице расположился «Зенит» (46).