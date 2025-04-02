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Нененко — о Шалимове в «Факеле»: чудеса случаются, но не с такой результативностью

Нененко — о Шалимове в «Факеле»: чудеса случаются, но не с такой результативностью
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Экс-тренер «Факела» Валерий Нененко отреагировал на назначение российского специалиста Игоря Шалимова на в воронежский клуб.

«Что касается назначения Шалимова в «Факел», то сейчас в оставшихся восьми играх надо четыре выиграть и столько же провести вничью. Чудеса, конечно, бывают, но не с такой результативностью, как у «Факела». Провалена селекция. Кто за это будет отвечать? Думаю, не Асхабадзе, хотя Самедов и Котов — его протеже», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.

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