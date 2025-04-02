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Игрок «Акрона»: в РПЛ есть команды, которые превосходят большинство — «Зенит» и «Спартак»

Игрок «Акрона»: в РПЛ есть команды, которые превосходят большинство — «Зенит» и «Спартак»
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о главных командах чемпионата России.

— «Акрон», как и «Балтика», проводили первый сезон в элите. Но ты приехал уже по ходу сезона. Можешь рассказать главное, что тебя удивило в клубе?
— Считаю, что в российском чемпионате есть команды, которые превосходят большинство. Например, «Зенит», «Спартак», где есть игроки европейского уровня. Следом ситуация куда более равна. Ведь уровень лиги действительно позволяет играть кому угодно и с кем угодно. В хорошие дни мы можем обойти даже «Зенит» или «Спартак», хоть и на дистанции нам это делать, понятно, будет тяжелее.

«Акрон» сильная, конкурентоспособная команда с высокой интенсивностью. Мы много бегаем. И считаю, что у нас подобраны сильные футболисты. В конце концов у нас есть Дзюба! — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сезон-2023/2024 Роберто Фернандес, права на которого принадлежат «Боливару», провёл в аренде в «Балтике». В сентябре 2024 года игрок отправился в новую аренду в российский клуб, которым на этот раз стал «Акрон».

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