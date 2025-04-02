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CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»
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Завершено рассмотрение апелляции на решение суда ФИФА в деле норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова» в социальных сетях.

«31 марта спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК «Ростов», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию. Суд отклонил апелляции футболиста и ФК «Аль-Раед» в полном объёме.

Тем самым в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — написано в сообщении.

Летом 2022 года Матиас Норманн перешёл в московское «Динамо» на правах аренды. В августе 2023 года он покинул Россию и направил письмо в «Ростов» и «Динамо» о расторжении контракта.

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