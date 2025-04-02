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Гришин — о Пьяниче: Модрич в 40 лет играет в «Реале» — в паспорт сейчас не смотрят

Гришин — о Пьяниче: Модрич в 40 лет играет в «Реале» — в паспорт сейчас не смотрят
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Российский тренер Александр Гришин высказался о возможном продлении контракта полузащитника армейцев Миралема Пьянича с клубом.

«Пьяничу уже сроднилось 35 лет, но Модрич в 40 выступает в «Реале»! Сейчас в паспорт не смотрят. Пьянич играет и приносит пользу ЦСКА — из этого будут исходить в переговорах о продлении контракта. Если все сойдутся в положительном мнении, подпишут», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний Миралем Пьянич провёл 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету пять игр в Фонбет Кубке России.

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