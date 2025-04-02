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Таранов: все соскучились по Лиге чемпионов, с возвращением в РПЛ произойдёт реконструкция

Таранов: все соскучились по Лиге чемпионов, с возвращением в РПЛ произойдёт реконструкция
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Российский экс-футболист Иван Таранов отреагировал на разговоры о возможном возвращении клубов РПЛ в еврокубковые турниры. Отстранение России от международных соревнований длится с февраля 2022 года.

«Возможное возвращение в еврокубки будет основным стимулом для российских клубов в оставшихся матчах. Все соскучились по турнирам уровня Лиги чемпионов, поэтому в РПЛ произойдёт реконструкция чемпионата в плане уровня лиги и трансферов. Борьба в чемпионате есть всегда, а еврокубки — дополнительный бонус для российских команд», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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