Тарханов — о Шалимове: три года не такой срок, чтобы забыть, как работать тренером

Российский специалист Александр Тарханов высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Поздравляю Игоря Шалимова с назначением в «Факел», а то долго был без работы. Но три года — это не такой большой срок, чтобы забыть, как работать тренером. Удастся ли ему спасти команду? Зависит от того, насколько быстро он выстроит игру. Шалимов будет работать примерно как Ташуев, выстраивая игру «Факела». Но осталось всего восемь туров, поэтому уже в первом матче нужно показать результат», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.