Защитник «Акрона»: Дзюба понимает слова и конструкции на испанском

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал, на каком уровне Артём Дзюба владеет испанским языком.

– В «Зените» он частенько бросался словами на португальском. Теперь учите его испанскому?

– Артём понимает некоторые слова и конструкции. Порой мы общаемся с кем-то на испанском, и он что-то понимает и после этого включается в разговор. Не думаю, что ему нужны дополнительные уроки.

– Ждёте от него приглашения в ресторан в честь рекорда?

– До этого об этом не думал. Но идея хорошая. Надеюсь, она осуществится, – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.