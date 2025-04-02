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Защитник «Акрона»: Дзюба понимает слова и конструкции на испанском

Защитник «Акрона»: Дзюба понимает слова и конструкции на испанском
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал, на каком уровне Артём Дзюба владеет испанским языком.

– В «Зените» он частенько бросался словами на португальском. Теперь учите его испанскому?
– Артём понимает некоторые слова и конструкции. Порой мы общаемся с кем-то на испанском, и он что-то понимает и после этого включается в разговор. Не думаю, что ему нужны дополнительные уроки.

– Ждёте от него приглашения в ресторан в честь рекорда?
– До этого об этом не думал. Но идея хорошая. Надеюсь, она осуществится, – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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