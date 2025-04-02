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Спортдиректор «Ростова»: решение суда по делу Норманна очень важно для российских клубов

Спортдиректор «Ростова»: решение суда по делу Норманна очень важно для российских клубов
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на решение суда по делу Матиаса Норманна. Накануне спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста виновным в расторжении контракта с российским клубом. Игрока и его новый клуб обязали выплатить компенсацию.

«Мы не смогли договориться с Норманом и его представителями, поэтому обратились в суд. Это решение очень важно для российских клубов. Точных сроков получения средств назвать не могу, всё будет в соответствии с регламентом», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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