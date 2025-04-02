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Непомнящий: Шалимову предстоит трудновыполнимая задача, если надо сохранить «Факел» в РПЛ

Непомнящий: Шалимову предстоит трудновыполнимая задача, если надо сохранить «Факел» в РПЛ
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Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Игорь Шалимов — опытный тренер и великий в прошлом футболист, но я не могу сказать, получится ли у него в «Факеле» или нет. Если стоит задача сохранить команду в РПЛ, то она трудновыполнимая. Но если ему предстоит работать вдолгую, желаю удачи и успехов.

Не думаю, что три года работы как-то скажутся. Тренер — это же не музыкант. Он не может обойтись полгода без рояля или скрипки. А у тренера самое главное, чтобы голова была на месте, тем более всё это время Игорь занимался экспертизой футбола», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.

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