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Фернандес высказался о возможном товарищеском матче между Боливией и Россией

Фернандес высказался о возможном товарищеском матче между Боливией и Россией
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о вероятности проведения товарищеского матча своей национальной команды с Россией.

– Товарищеский матч между Боливией и Россией – это реально?
– Такой матч точно возможен. И это получился бы суперматч. Вообще я хотел бы две встречи: одну в России в холодное время года, чтобы мои партнёры увидели, насколько здесь бывает непросто. А второй матч – в Боливии в высокогорье, там бы уже у нас было преимущество.

– Хотел бы увидеть в таком матче Дзюбу?
– 100%. Это было бы хорошим опытом для него, – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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