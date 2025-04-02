Фернандес высказался о возможном товарищеском матче между Боливией и Россией

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о вероятности проведения товарищеского матча своей национальной команды с Россией.

– Товарищеский матч между Боливией и Россией – это реально?

– Такой матч точно возможен. И это получился бы суперматч. Вообще я хотел бы две встречи: одну в России в холодное время года, чтобы мои партнёры увидели, насколько здесь бывает непросто. А второй матч – в Боливии в высокогорье, там бы уже у нас было преимущество.

– Хотел бы увидеть в таком матче Дзюбу?

– 100%. Это было бы хорошим опытом для него, – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.