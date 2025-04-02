Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кузьмичёв: игра «Локомотива» не убеждает в готовности бороться за тройку лидеров

Агент Кузьмичёв: игра «Локомотива» не убеждает в готовности бороться за тройку лидеров
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением об тигре московского «Локомотива» в этом сезоне.

«Оцениваю весь отрезок «Локомотива» после возобновления чемпионата. И командная игра не убеждает в том, что клуб готов бороться за место в тройке лидеров. Матч с «Крыльями» выделяется большим количеством пропущенных мячей за короткое время, но и качество игры в целом не самое лучшее.

Надо анализировать проблемы после пауз на сборные, возможно, принимать кадровые решения. Много игроков «Локомотива» выступают в своих национальных командах, есть ещё и латиноамериканцы с тяжёлой логистикой. Сложно говорить со стороны, что с этим делать, — за результат отвечает тренер. Но если это системная проблема, надо обращать внимание», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Батракова рассказал о ходе переговоров по новому контракту игрока с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android