Агент Кузьмичёв: игра «Локомотива» не убеждает в готовности бороться за тройку лидеров

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением об тигре московского «Локомотива» в этом сезоне.

«Оцениваю весь отрезок «Локомотива» после возобновления чемпионата. И командная игра не убеждает в том, что клуб готов бороться за место в тройке лидеров. Матч с «Крыльями» выделяется большим количеством пропущенных мячей за короткое время, но и качество игры в целом не самое лучшее.

Надо анализировать проблемы после пауз на сборные, возможно, принимать кадровые решения. Много игроков «Локомотива» выступают в своих национальных командах, есть ещё и латиноамериканцы с тяжёлой логистикой. Сложно говорить со стороны, что с этим делать, — за результат отвечает тренер. Но если это системная проблема, надо обращать внимание», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.