Тарханов: при Пьяниче в ЦСКА молодёжь стала лучше играть и прогрессировать

Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о желании ЦСКА продлить контракт с полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Если ЦСКА хочет продлить контракт с Пьяничем, значит, он устраивает клуб. Миралем — грамотный и мастеровитый футболист, даже молодёжь при нём стала лучше играть и прогрессировать. Взять того же Кисляка, который очень сильно добавил, играя в паре с Пьяничем. Матвей изначально был хорошим игроком, а в паре с таким опытным футболистом у него появляются возможности ещё больше раскрываться», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.