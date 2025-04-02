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Тарханов: при Пьяниче в ЦСКА молодёжь стала лучше играть и прогрессировать

Тарханов: при Пьяниче в ЦСКА молодёжь стала лучше играть и прогрессировать
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о желании ЦСКА продлить контракт с полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Если ЦСКА хочет продлить контракт с Пьяничем, значит, он устраивает клуб. Миралем — грамотный и мастеровитый футболист, даже молодёжь при нём стала лучше играть и прогрессировать. Взять того же Кисляка, который очень сильно добавил, играя в паре с Пьяничем. Матвей изначально был хорошим игроком, а в паре с таким опытным футболистом у него появляются возможности ещё больше раскрываться», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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