«Атлетико» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 2 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток арбитра — в 22:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.