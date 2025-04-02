«Атлетико» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 2 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток арбитра — в 22:30 по московскому времени.
Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».
Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.
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