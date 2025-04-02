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Защитник «Акрона» Фернандес ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или «Спартак»

Защитник «Акрона» Фернандес ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или «Спартак»
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Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или «Спартак».

– У тебя есть футбольная мечта? Где видишь себя через пять лет?
– Определённо мечты нет. Не назову команду, в которой хотел бы находиться. Разве что хочу развиваться и играть на ещё более высоком уровне.

– А если завтра тебе позвонят из «Зенита» или «Спартака» и предложат перейти к ним?
– Долго думать не буду, конечно, соглашусь. Спроси 10 футболистов об этом, и 10 согласятся. Но сейчас я полностью сфокусирован на том, чтобы помочь «Акрону», – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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