Защитник «Акрона» Фернандес ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или «Спартак»

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или «Спартак».

– У тебя есть футбольная мечта? Где видишь себя через пять лет?

– Определённо мечты нет. Не назову команду, в которой хотел бы находиться. Разве что хочу развиваться и играть на ещё более высоком уровне.

– А если завтра тебе позвонят из «Зенита» или «Спартака» и предложат перейти к ним?

– Долго думать не буду, конечно, соглашусь. Спроси 10 футболистов об этом, и 10 согласятся. Но сейчас я полностью сфокусирован на том, чтобы помочь «Акрону», – сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.