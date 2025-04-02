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Игорь Дивеев: будем надеяться, что нас вернут на международную арену

Игорь Дивеев: будем надеяться, что нас вернут на международную арену
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал возможное возвращение сборной России на международные соревнования.

«Я, так же как и вы, видел новость о том, что нас могут допустить, рассматривают такие варианты. Будем надеяться и смотреть. Конечно, очень сильно хочется этого. Очень сильно соскучился именно по официальным матчам. Когда проводишь товарищеские встречи – это одно. Игры на результат в таблице за сборную – совсем другое, конечно», – приводит слова Дивеева «Советский спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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